Венсан Компани рассказал о том, сможет ли Харри Кейн сыграть против Айнтрахта

На пресс-конференции накануне матча Бундеслиги против "Айнтрахта" главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился мыслями относительно соперника и готовности Харри Кейна.

"Мы играем против команды, которая идет третьей в таблице, а это значит, что в этом сезоне они сделали много правильных вещей. Это клуб, который привлекает очень, очень талантливых игроков, и в "Айнтрахте" много футболистов, которые сейчас находятся в шаге от следующего уровня. Именно поэтому этот клуб был таким успешным в последние годы.

Относительно участия Кейна, то увидим завтра. У нас еще есть тренировка. Если он будет недоступен, это не впервые в этом сезоне, когда нам придется играть без него. Мы не можем просто заменить Харри, ведь игроков, которые забивают 30-40 голов за сезон, очень мало. Мы попытаемся найти лучшее решение, чтобы выиграть матч", - сказал Компани.