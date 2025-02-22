Бундеслига. Экономный Байер, упертый Майнц и бенефис Клод-Мориса

"Байер" не стал куражиться в Киле в гостях у последней команды Бундеслиги. Команда Хаби Алонсо в эконом-режиме взяла три очка, решив исход встречи с "Хольштайном" еще до перерыва. Главным героем встречи стал Амин Адли, который впервые вышел в старте после перелома малоберцовой кости прошлой осенью.

Марокканец в дебюте поиздевался над обороной хозяев, попутно показав, почему шансов на спасение у них нет. Адли обкрутил 3 защитников соперника в их же штрафной, некоторых – по несколько раз. И умудрился еще и подать. Голкипер Вайнер ошибся и скинул мяч на ногу Шику, легко добившего в пустые. А перед перерывом Адли в контратаке здорово открылся под передачу Виртца и замкнул в одно касание. У Фло десятый ассист в Бундеслиге.

Параллельно "Майнц" страдал против своей бюджетной версии в лице "Санкт-Паули". Отличительная черта обоих – крутая игра в среднем компактном блоке, который фрустрирует оппонентов. Другое дело, что "Майнц" с таким футболом метит в еврокубки, а потому реализация редкостных моментов для них – ключ к успеху. Час они безуспешно пытались перебороть новичка Бундеслиги, пока Ли Чжэ Сон после стандарта не запихал мяч в сетку. Он же ассистировал Небелю в компенсированное классной разрезающей передачей.

Если Адли вернулся и сделал позитивную разницу, то у Йонаса Омлина из Гладбаха получилось не очень. Швейцарец долго восстанавливался после травмы и вернул себе место на воротах только в связи с травмой Моритца Николаса. Сегодня Омлин впервые сыграл со старта, еще и с капитанской повязкой. Но отыграл всего полчаса, ведь за фол последней надежды получил красную в игре с "Аугсбургом". Баварцы не сразу раскусили что делать с численным перевесом, пока в игре не вступил Клод-Морис. Француз за 15 минут второго тайма оформил хет-трик. 4 удара из неочевидных позиций – три гола. Еще и два нерабочей ногой.

Наконец "Бохум" вернул немного справедливости и баланса в этот мир, поделив очки с "Вольфсбургом". "Волки" безбожно припарковались против "Байера" (0:0) две недели назад и чудом урвали ничью, чтобы через неделю обокрасть "Штутгарт" (1:2), который был лучше на несколько голов. Аутсайдер сел в защиту и выключил моменты с игры с обеих сторон. В итоге у "Бохума" после стандарта забил Машович, а пункт для "волков" с углового принес Сванберг. 1:1.

Бундеслига. 23-й тур

Киль, Хольштайн Арена

Хольштайн – Байер 0:2

Голы: Шик 9, Адли 45

Хольштайн: Вайнер – Коменда, Зец (Беккер, 63), Ивежич – Яворчек (Гешвилль, 78), Гигович (Келати, 75), Ремберг, Кнудсен (Холтби, 63), Розенбом – Матино (Арп, 63), Харрес

Байер: Коварж – Инкапье, Та, Тапсоба – Гримальдо, Джака, Андрих, Фримпонг (Мукиеле, 83) – Виртц, Адли (Буэндиа, 70) – Шик (Бонифасе, 83)

Майнц, ВВК Арена

Майнц – Санкт-Паули 2:0

Голы: Ли Чжэ Сон 67, Небель 90+5

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Аугсбург 0:3

Голы: Клод-Морис 55, 61, 70

Удаление: Омлин 28

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Бохум 1:1

Голы: Сванберг 81 – Машович 49