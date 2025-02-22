Бундеслига. 23-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Унион 6:0

Голы: Лейте 25 (аг), Гирасси 40, 75, 80, 83, Байер 89

"Боруссия" перечеркнула серию из двух поражений кряду, добыв дебютную победу в чемпионате под руководством Нико Ковача. В эпичной манере. "Унион" нельзя назвать серьезным дуэлянтом, но впервые мы увидели проблески фирменного футбола Ковача в исполнении БД на домашней арене. И это был настоящий хеви-метал, который так любят в Дормунде.

До первого гола "Боруссии" было трудно создавать что-то конкретное впереди. Это типичная проблема "больших" команд, которые не делают акцент на позиционной атаке. Но тут помог соперник. Буквально впервые БД затиснула гостей на их треть, и Диогу Лейте в необязательном эпизоде срезал прострел/удар Рюэрсона в собственные ворота.

Гол был характерным сразу с нескольких сторон: массовый завал кроссами чужой штрафной и действительно хорошая реакция на потери и игра на подборах. Не раз еще по ходу первого тайма хозяева вернут себе владение на чужой трети и тут же создадут с этого момент. Так же было, когда запрессинговали Холлербаха, который отдал мяч Адейеми в своей штрафной, что привело к удару Байера в перекладину.

В такой же манере был забит второй мяч еще до перерыва. Бенсебайни классно перекусит чужую атаку в зародыше, и подкат алжирца позволит Гроссу подать на голову одинокого Гирасси на дальнюю штангу. Опять в штрафной соперника вернет мяч команде во втором тайме Паскаль Гросс, обокрав Юрановича. И отдаст второй ассист в матче на Гирасси. Угадайте, как забили четвертый? Отбор на чужой половине, мгновенный транзит, 3 быстрые передачи и Гирасси оформляет хет-трик спустя 9 секунд после того, как Забитцер отобрал в центре поля. Конечно же, пятый и четвертый лично от Гирасси, пришел с очередной навалы, серии кроссов и с передачи Гросса.

По канонам Юргена Клоппа "контрпрессинг был главным племейкером", а потому отсутствие светлой головы Юлиана Брандта не ощущалось, хотя общеизвестно, как команда зависима от его креатива. Действительно мощный перфоманс БД, особенно сильный без мяча. Но не будем спешить с выводами, ведь "Унион" при переходах со своей половины на чужую – худшая команда этого дивизиона, и местами они сами подставлялись. Плюс до первого забитого игра была реально унылой. Тем не менее, все это не отменяет лучший перфоманс БД в Бундеслиге в этом сезоне.

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни (Свенссон, 70), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Коуто, 85) – Гросс, Забитцер (Озджан, 85) – Байер, Рейна (Чуквуэмека, 70)‚ Адейеми – Гирасси (Гиттенс, 85)

Унион: Реннов – Роте, Лейте, Дуки, Юранович – Тузар (Хаберер, 57), Хедира (Бенеш, 57) – Холлербах (Любичич, 72), Шефер (Кверфельд, 82), Чжон Ву Ен (Скарке, 72) – Илич