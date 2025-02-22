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Хаби Алонсо установил тренерский рекорд Бундеслиги по длительности гостевой серии без поражений
Испанский специалист обновил показатель, установленный еще в ХХ веке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" под руководством испанца обыграл "Хольштайн" (Киль) (2:0) в матче 23-го тура. "Фармацевты" под руководством Хаби Алонсо не проигрывают в чемпионате на выезде в течение 28 матчей.
В последний раз Леверкузен уступил на чужом поле в Бундеслиге 27 мая 2023 года. Тогда "львы" потерпели поражение от "Бохума" (0:3) на финише сезона.
Испанский тренер установил рекорд Бундеслиги. Ранее достижение принадлежало Удо Латтеку, не проигрывавшему на выезде 27 поединков подряд с "Баварией", "Кельном" и "Шальке" в период с 1985 по 1992 годы.
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