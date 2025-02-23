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Оформили по покеру. Игроки Боруссии Дортмунд повторили интересные достижения

Германия

Разбили команду из столицы

Оформили по покеру. Игроки Боруссии Дортмунд повторили интересные достижения

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 23 тура чемпионата Бундеслиги "Боруссия" в Дортмунде победила "Унион" Берлин со счетом 6:0.

Сразу два футболиста отличились большим количеством результативных действий. Нападающий "шмелей" Сэру Гирасси оформил покер из голов, а полузащитник дортмундцев Паскаль Гросс записал в свой актив четыре результативных передачи. Три ассиста были непосредственно на Гирасси.

Статистический портал Opta сообщает, что Серу стал третьим футболистом "Боруссии" Д в XXI веке, который оформил покер в матче чемпионата Германии после Пьера-Эмерика Обамеянга и Эрлинга Холанда.

В то же время Гросс стал лишь третьим футболистом в истории сбора данных (за последние 20 лет), который оформил четыре результативных передачи за один поединок Бундеслиги. В феврале 2020 это удалось игроку "Лейпцига" Нкунку в матче против "Шальке", а в сентябре 2012 это сделал футболист "Ганновера" Хусти против "Вольфсбурга".

Отметим, что Гирасси сейчас идет на пятом месте в списке бомбардиров чемпионата Германии, уступая лидеру Кейну восемь голов. Всего у нападающего "Боруссии" 13 точных ударов.

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Боруссия (Дортмунд) Унион (Берлин) Серу Гирасси Паскаль Гросс
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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