Не променяет родной Мюнхен. Ключевой полузащитник Баварии продлить контракт с клубом

Мюнхенская "Бавария" решила продлить контракт с Йозуа Киммихом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, "Бавария" считает 30-летнего полузащитника ключевым игроком и не хочет с ним прощаться. Сейчас немецкий клуб начал переговоры с агентом Йозуа Киммиха. Отмечается, что объявление о продлении контракта может появиться на следующей неделе.

Добавим, что вокруг Киммиха было много слухов о том, что он может перейти в "Ливерпуль" или "Барселону", однако сам игрок заинтересован в чемпионате Германии.

Напомним, что в этом сезоне Киммих провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт немца с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года.