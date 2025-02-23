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Не променяет родной Мюнхен. Ключевой полузащитник Баварии продлить контракт с клубом
Будет играть еще примерно до 2028 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" решила продлить контракт с Йозуа Киммихом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации журналиста, "Бавария" считает 30-летнего полузащитника ключевым игроком и не хочет с ним прощаться. Сейчас немецкий клуб начал переговоры с агентом Йозуа Киммиха. Отмечается, что объявление о продлении контракта может появиться на следующей неделе.
Добавим, что вокруг Киммиха было много слухов о том, что он может перейти в "Ливерпуль" или "Барселону", однако сам игрок заинтересован в чемпионате Германии.
Напомним, что в этом сезоне Киммих провел 22 матча в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт немца с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года.
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