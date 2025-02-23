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Бундеслига. РБ Лейпциг – Хайденхайм 2:2. Быки снова оступаются против аутсайдера

Германия

Третья осечка РБЛ в четырех турах

Бундеслига. РБ Лейпциг – Хайденхайм 2:2. Быки снова оступаются против аутсайдера

Фото: imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 23-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Хайденхайм 2:2

Голы: Опенда 45+2, Шешко 64 (п) – Хонзак 6, Пирингер 13 (п)

РБ Лейпциг: Гулачи – Лукеба (Битшиабу, 80), Орбан, Зайвальд – Раум, Кампль, Баумгартнер (Вермерен, 33), Баку (Неделькович, 80) – Симонс, Опенда – Шешко

Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Гимбер, Майнка – Ференбах, Шеппнер (Нихьюс, 74), Кербер (Келлер, 74), Траоре – Хонзак, Конте (Буш, 74) – Пирингер (Зивзивадзе, 83)

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