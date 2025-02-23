Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. РБ Лейпциг – Хайденхайм 2:2. Быки снова оступаются против аутсайдера
Третья осечка РБЛ в четырех турах
Фото: imago
Бундеслига. 23-й тур
Лейпциг, РБ Арена
РБ Лейпциг – Хайденхайм 2:2
Голы: Опенда 45+2, Шешко 64 (п) – Хонзак 6, Пирингер 13 (п)
РБ Лейпциг: Гулачи – Лукеба (Битшиабу, 80), Орбан, Зайвальд – Раум, Кампль, Баумгартнер (Вермерен, 33), Баку (Неделькович, 80) – Симонс, Опенда – Шешко
Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Гимбер, Майнка – Ференбах, Шеппнер (Нихьюс, 74), Кербер (Келлер, 74), Траоре – Хонзак, Конте (Буш, 74) – Пирингер (Зивзивадзе, 83)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
- Ястремская: Красные губы, безудержная энергия. Фото
- Усик покинул арену в Эр-Рияде перед поединком двух россиян. Видео
- Без Кейна и Мармуша, но результативно. Бавария – Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 23.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Реал – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.02.2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000