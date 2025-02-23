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В матче Боруссии Д против Униона на поле был нарисован крест. Клуб объяснил цель

Германия

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В матче Боруссии Д против Униона на поле был нарисован крест. Клуб объяснил цель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче "Боруссии Д" против "Униона" в Бундеслиге на поле был нарисован крест.

Это было заметно в трансляции. Клуб объяснил этот жест призывом пойти на выборы в Германии

"Наш крест на газоне - ваш крест за демократию!", - написал клуб.

В матче Боруссии Д против Униона на поле был нарисован крест. Клуб объяснил цель - изображение 1

В последние дни несколько клубов Бундеслиги призвали людей проголосовать. Выборы в Германии проходят 23 февраля.

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Напомним, что "Боруссия Д" крупно победила "Унион" со счётом 6:0 и занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
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