Бундеслига. Бавария – Айнтрахт 4:0. Мюнхен восстанавливает уверенность, но теряет лидера

Бундеслига. 23-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Айнтрахт 4:0

Голы: Олисе 45+2, Павлович 61, Мусиала 83, Гнабри 90+2

Сегодня в Германии проходили выборы в Бундестаг. Но вот выбор чемпиона в Бундеслиге нам не светят. После сказки Леверкузена авторства Хаби Алонсо в немецком футболе все вернулось к норме. То есть к абсолютной гегемонии "Баварии", которая безальтернативно станет чемпионом по окончанию сезона.

"Бавария" между чудовищной игры с "Байером" выдала два нервных матча с "Селтиком" и с трудом избежала еще и овертайма против шотландцев. Все это вызвало кучу вопросов, в том числе и внутри коллектива. На которые мы этим вечером услышали максимально отчетливый ответ.

Если выезд в Леверкузен был низшей точкой в сезоне, то этим вечером – один из лучших перфомансов кампании. Образцово командный, цельный, причем во всех стадиях. В котором даже выделить кого-то одного игрока сложно. Больше всего впечатлило, что два вялых полушанса – вот что получила лучшая контратакующая команда Бундеслиги этим вечером у ворот Нойера. Настолько лютым был прессинг.

И еще одна важная деталь – все это на фоне потери лидеров во всех линиях. Кейн вышел только на последние полчаса. Упамекано отдыхал и даже Дайер каши не испортил. Более того, даже травма Киммиха осталась незамеченной. Хотя в ближайшие недели она обязательно даст о себе знать, и это огромная потеря перед "Байером" в ЛЧ.

В каком-то смысле Дино Топмеллер немного подыграл Компани и усилил вау-эффект. Сразу два вопроса к тренеру "орлов". Первое, это неудачный выбор схемы. Перейти на четверку сзади против "Баварии" оказалось ужасным решением. Фирменные 2-4-4 "Баварии" Компани идеально накладывались на 4-4-2 соперника без мяча, упрощали персональный прессинг и гасили контрвыпады. А также подставляли команду сзади, ведь инсайды и фуллбеки "рекордмайстра" без конца перегружали последнюю линию и творили в штрафной все, что хотели. Был бы Кейн с первых минут и не выбей Кристенсен мяч дважд с линии своих ворот, могли бы и все 6 пропустить.

Второе неудачное решение – это отсутствие Ваи с первых минут. Да, француз еще адаптируется и не до конца освоился. Но Узун явно не форвард, и вместо того, чтобы грузить в уязвимую зону Дайера и изолировать ЦЗ соперника 1 в 1, опять-таки, упростили сопернику жизнь игрой с одиноким Экитике на острие.

Бавария: Нойер – Ито (Дэвис, 63), Ким, Дайер, Лаймер – Павлович, Киммих (Горецка, 43) – Сане, Мусиала (Гнабри, 85), Олисе (Коман, 85) – Мюллер (Кейн, 64)

Айнтрахт: Трапп – Теат, Тута, Кристенсен, Коллинз – Кнауфф (Браун, 75), Ларссон, Хейлунд (Схири, 46), Баойя (Гетце, 63) – Экитике, Узун (Ваи, 46)