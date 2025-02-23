Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Хоффенхайм – Штутгарт 1:1. Мерседес заглох перед гонкой за еврокубки
Четвертая осечка шваб в пяти турах
Фото: imago
Бундеслига. 23-й тур
Зинсхайм, Презеро Арена
Хоффенхайм – Штутгарт 1:1
Голы: Орбан 74 – Вольтемаде 9
"Штутгарт" провел свой каноничный матч для этого сезона. Вел в счете, задорно и ярко играл. Вовремя не закрыл игру, как всегда сплоховав в реализации (1 гол с xG 2.96). И дал сопернику вернуться в матч и отобрать очки. После рестарта Бундеслиги у них всего одна победа и всего 4 очка в 5 турах. С таким перфомансом они ожидаемо выпали из зоны еврокубков.
Объяснения простые и понятные. С Шабо и 18-летним Ельцем ждать игры без ошибок в центре защиты было бы наивно. Как и ждать, что такой короткой лавкой удастся выступать на все три фронта. В и без того насыщенный календарь влетели две игры ЛЧ, в которых отдались на полную и пролетели мимо. И четвертьфинал Кубка, бережно выигранный у "Аугсбурга". И с такой интенсивностью они ожидаемо проседают отрезками в матчах, и дают "Хоффенхаймам" возвращаться и забирать результат.
Печально, объяснимо, но не спешим хоронить. Они то заглохли конкретно, но конкуренты не лучше. "Фрайбург" (в 3 очках) идет в зоне ЛЧ с отрицательной разницей голов, дальше "Майнц", не умеющий атаковать, и Лейпциг в глубочайшем кризисе, в том числе кризисе идентичности. Не идеален и "Айнтрахт", у которого тоже 4 осечки в 5 турах.
Из хорошего – прогресс Вольтемаде, который забил во втором туре кряду. У Ника нетипичный профайл форварда – под 2 метра ростом, без игры головой, зато с тонким подыгрышем партнерам и умным движением. Подменял Ундава на время его травмы, компенсируя умения Ундава открывать зоны и связывать игру. И вот наконец они стали играть в связке и прямо выглядели многообещающе. Гол в дебюте в этом смысле показательный – Ундав ассистировал даже без касания к мячу. Впрочем, по реализации вопросы именно к Нику: из 4 очевидных шансов реализовал только один.
"Хоффенхайм", к слову, оживает потихоньку. Финн Беккер классно выглядит в связке с более мобильным Штахом, продолжая пылесосить подборы. Когда Бишоф в атакующем квартете, ему можно доручить доставку мяча в последнюю треть и разгрузить Крамарича для решающих действий. Недаром у хорвата сегодня очередной ассист на Гифта Орбана, который зашел как влитой. Занятен и эксперимент с инвертацией Прасса. Но дыры в защите еще надо подлечить. Другое дело, что хотя бы волноваться о вылете не стоит.
Хоффенхайм: Филипп – Нсоки, Акпогума, Чавес, Прасс (Юрасек, 77) – Беккер, Штах – Бюльтер (Табакович, 77), Крамарич, Бишоф – Орбан (Туре, 84)
Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо, Ельц, Стергиу – Штиллер, Каразор (Мийо, 82) – Фюрих, Левелинг (Ларсен, 73) – Ундав (Демирович, 82), Вольтемаде
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Заря 2:1. Не обойдется без вопросов к арбитру
- Ассистент тренера Александрии подтвердил уход из клуба полузащитника сборной Украины
- Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
- Манчестер Сити будет соревноваться с Ливерпулем за трансфер ключевого футболиста Байера
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- 39-летний Модрич забил в ворота команды Цыганкова безумный гол дальним ударом