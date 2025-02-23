Бундеслига. 23-й тур

Зинсхайм, Презеро Арена

Хоффенхайм – Штутгарт 1:1

Голы: Орбан 74 – Вольтемаде 9

"Штутгарт" провел свой каноничный матч для этого сезона. Вел в счете, задорно и ярко играл. Вовремя не закрыл игру, как всегда сплоховав в реализации (1 гол с xG 2.96). И дал сопернику вернуться в матч и отобрать очки. После рестарта Бундеслиги у них всего одна победа и всего 4 очка в 5 турах. С таким перфомансом они ожидаемо выпали из зоны еврокубков.

Объяснения простые и понятные. С Шабо и 18-летним Ельцем ждать игры без ошибок в центре защиты было бы наивно. Как и ждать, что такой короткой лавкой удастся выступать на все три фронта. В и без того насыщенный календарь влетели две игры ЛЧ, в которых отдались на полную и пролетели мимо. И четвертьфинал Кубка, бережно выигранный у "Аугсбурга". И с такой интенсивностью они ожидаемо проседают отрезками в матчах, и дают "Хоффенхаймам" возвращаться и забирать результат.

Печально, объяснимо, но не спешим хоронить. Они то заглохли конкретно, но конкуренты не лучше. "Фрайбург" (в 3 очках) идет в зоне ЛЧ с отрицательной разницей голов, дальше "Майнц", не умеющий атаковать, и Лейпциг в глубочайшем кризисе, в том числе кризисе идентичности. Не идеален и "Айнтрахт", у которого тоже 4 осечки в 5 турах.

Из хорошего – прогресс Вольтемаде, который забил во втором туре кряду. У Ника нетипичный профайл форварда – под 2 метра ростом, без игры головой, зато с тонким подыгрышем партнерам и умным движением. Подменял Ундава на время его травмы, компенсируя умения Ундава открывать зоны и связывать игру. И вот наконец они стали играть в связке и прямо выглядели многообещающе. Гол в дебюте в этом смысле показательный – Ундав ассистировал даже без касания к мячу. Впрочем, по реализации вопросы именно к Нику: из 4 очевидных шансов реализовал только один.

"Хоффенхайм", к слову, оживает потихоньку. Финн Беккер классно выглядит в связке с более мобильным Штахом, продолжая пылесосить подборы. Когда Бишоф в атакующем квартете, ему можно доручить доставку мяча в последнюю треть и разгрузить Крамарича для решающих действий. Недаром у хорвата сегодня очередной ассист на Гифта Орбана, который зашел как влитой. Занятен и эксперимент с инвертацией Прасса. Но дыры в защите еще надо подлечить. Другое дело, что хотя бы волноваться о вылете не стоит.

Хоффенхайм: Филипп – Нсоки, Акпогума, Чавес, Прасс (Юрасек, 77) – Беккер, Штах – Бюльтер (Табакович, 77), Крамарич, Бишоф – Орбан (Туре, 84)

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо, Ельц, Стергиу – Штиллер, Каразор (Мийо, 82) – Фюрих, Левелинг (Ларсен, 73) – Ундав (Демирович, 82), Вольтемаде