Главный тренер Баварии прокомментировал уверенную победу своей команды над Айнтрахтом

"Бавария" одержала уверенную победу 4:0 над "Айнтрахтом" в воскресенье вечером, оформив десятую подряд домашнюю победу в Бундеслиге. На пресс-конференции главный тренер команды Венсан Компани поделился мыслями о матче.

"Мы всегда сохраняли спокойствие и продолжаем это делать. Дополнительный день подготовки помог нам. Два дня тренировок, отдых - это было видно с первых минут. Важно добывать результаты, и сегодня мы сделали это именно так, как хотели. Мы просто великолепно играли, создавали моменты. Энергия, энтузиазм - все это было. Мы стремимся демонстрировать это на поле. Теперь спокойно готовимся к следующему матчу, где также хотим победить", - сказал Компани.