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Гораздо убедительнее, чем в Лиге чемпионов. Бавария - Айнтрахт 4:0. Видео голов и обзор матча

Германия

"Красная машина" в деле

Гораздо убедительнее, чем в Лиге чемпионов. Бавария - Айнтрахт 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в 23-м туре чемпионата Германии.

Отправив гол в раздевалку, мюнхенцы еще трижды распечатали ворота соперника во втором тайме.

В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" осталась на первом месте, "Айнтрахт" - на третьем.

Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – "Айнтрахт" 4:0

Голы: Олисе 45+2, Павлович 61, Мусиала 83, Гнабри 90+2

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