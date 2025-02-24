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Гораздо убедительнее, чем в Лиге чемпионов. Бавария - Айнтрахт 4:0. Видео голов и обзор матча
"Красная машина" в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в 23-м туре чемпионата Германии.
Отправив гол в раздевалку, мюнхенцы еще трижды распечатали ворота соперника во втором тайме.
В турнирной таблице Бундеслиги "Бавария" осталась на первом месте, "Айнтрахт" - на третьем.
Мюнхен, Альянц Арена
"Бавария" – "Айнтрахт" 4:0
Голы: Олисе 45+2, Павлович 61, Мусиала 83, Гнабри 90+2
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