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Томас Мюллер прокомментировал победу Баварии

Германия

А также ответил Лотару Маттеусу

Томас Мюллер прокомментировал победу Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал уверенную победу команды 4:0 над "Айнтрахтом", благодаря которой мюнхенцы сохранили восьмиочковый отрыв от "Байера" на вершине таблицы.

"Побеждать в таком стиле намного приятнее. Мы чувствовали игру, ее ход. На этом этапе сезона самым важным является результат. Но, конечно, хочется также уйти с поля с ощущением: "Сегодня мы были действительно хороши". Мы заслужили эту победу и играли с высокой интенсивностью", - сказал Мюллер.

Нападающий, который вышел против "Айнтрахта" в стартовом составе, также ответил на комментарий Лотара Маттеуса относительно его выхода на поле на 24 секунды в матче с "Селтиком".

"Я постоянно общаюсь с тренером. Я готов помогать команде, когда это нужно. Это не было унизительно. Каждый в составе работает на благо команды. Тренер принимает решения на основе того, что считает правильным. Все хорошо.

Я не из тех, кто обижается. Тренер принимает решения, и я их принимаю. Я лучше выйду на поле на 15 секунд, чем не сыграю вообще. Тренер знает это", - сказал Мюллер.

Добавим, что в этом сезоне 35-летний немец забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Алексей Полищук
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