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Боруссия Дортмунд подпишет игрока Челси в случае выхода в еврокубки

Германия

Пока игрок находится в аренде

Боруссия Дортмунд подпишет игрока Челси в случае выхода в еврокубки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание BILD, "Боруссия" сможет оформить полноценный трансфер Карни Чуквуемеки из "Челси" только в случае квалификации в еврокубки.

После перехода в аренду в январе полузащитник столкнулся с проблемами с коленом, но когда выходил на поле, производил хорошее впечатление. На прошлой неделе он дебютировал в Бундеслиге, приняв участие в разгроме "Униона" (6:0).

Арендное соглашение предусматривает право выкупа за 35 миллионов евро. Если 20-летний игрок продолжит демонстрировать высокий уровень в течение своего полугодового пребывания в Дортмунде, клуб может воспользоваться этой опцией. Однако это возможно только в случае выхода команды в еврокубки.

Добавим, что сейчас "Боруссия" занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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