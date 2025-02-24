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Боруссия Дортмунд подпишет игрока Челси в случае выхода в еврокубки
Пока игрок находится в аренде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание BILD, "Боруссия" сможет оформить полноценный трансфер Карни Чуквуемеки из "Челси" только в случае квалификации в еврокубки.
После перехода в аренду в январе полузащитник столкнулся с проблемами с коленом, но когда выходил на поле, производил хорошее впечатление. На прошлой неделе он дебютировал в Бундеслиге, приняв участие в разгроме "Униона" (6:0).
Арендное соглашение предусматривает право выкупа за 35 миллионов евро. Если 20-летний игрок продолжит демонстрировать высокий уровень в течение своего полугодового пребывания в Дортмунде, клуб может воспользоваться этой опцией. Однако это возможно только в случае выхода команды в еврокубки.
Добавим, что сейчас "Боруссия" занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от еврокубковой зоны на шесть очков.
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