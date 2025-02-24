Спортдир Баварии высказался о будущем Лероя Сане

Контракт Лероя Сане с "Баварией" истекает в июне 2025 года, и вопрос о его продлении остается открытым.

Спортивный директор немецкой команды Макс Эберль заявил, что клуб будет принимать решение, исходя из интересов "Баварии" и самого игрока.

"Мы будем выполнять свою работу, и если мы будем считать, что это правильно для Лероя, мы это сделаем. Если мы считаем, что это неправильно, мы не будем этого делать. Сейчас мы ведем переговоры с футболистом и его агентом".

Сане в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.