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Спортдир Баварии высказался о будущем Лероя Сане

Германия

Мы будем выполнять свою работу (с)

Спортдир Баварии высказался о будущем Лероя Сане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Контракт Лероя Сане с "Баварией" истекает в июне 2025 года, и вопрос о его продлении остается открытым.

Спортивный директор немецкой команды Макс Эберль заявил, что клуб будет принимать решение, исходя из интересов "Баварии" и самого игрока.

"Мы будем выполнять свою работу, и если мы будем считать, что это правильно для Лероя, мы это сделаем. Если мы считаем, что это неправильно, мы не будем этого делать. Сейчас мы ведем переговоры с футболистом и его агентом".

Сане в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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