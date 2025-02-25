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Бавария хочет приобрести летом таланта мадридского Реала

Германия

Известна сумма потенциального трансфера

Бавария хочет приобрести летом таланта мадридского Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Бавария" обратила внимание на Арду Гюлера как приоритетную опцию для усиления атаки. Мюнхенцы решили сделать ставку на молодого турка из "Реала", чтобы он дополнил атакующую линию команды вместе с Гарри Кейном, Джамалом Мусиалой и Майклом Олисе.

Ситуация Гюлера в мадридском клубе не складывается так, как ожидалось. Турецкий плеймейкер считает, что ему нужно больше времени на поле для дальнейшего развития - и "Бавария" готова ему это предоставить.

Под руководством Венсана Компани мюнхенцы планируют использовать Гюлера в схеме 4-2-3-1, где он образует атакующее трио с Олисе и Мусиалой, играя позади Кейна. Такая тактическая структура поможет раскрыть технические качества Гюлера и сделает его ключевой фигурой в построении игры.

В "Реале" не исключают продажи, если получат соответствующее предложение. Ожидается, что мадридский клуб готов отпустить талантливого турка за сумму около 50 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне 20-летний Гюлер забил 3 гола и отдал 5 ассистов за 967 сыгранных минут за "Реал" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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