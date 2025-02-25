Звёздный защитник "Баварии" на финальной стадии переговоров с клубом.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Йозуа Киммих на завершающей стадии переговоров с "Баварией" по новому контракту.

Романо подтверждает, что немецкий гранд улучшил предложение и ждёт одобрения и подписания соглашения.

Также инсайдер сообщил, что защитник не вёл переговоров с "Реалом", поскольку он не цель мадридского клуба.

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В этом сезоне Йозуа Киммих сыграл в 36-ти матчах "Баварии" во всех турнирах, в которых забил гол и отдал 10 голевых передач.

Нынешний контракт защитника с клубом действителен до конца сезона.