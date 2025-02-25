Бавария празднует 125 лет: Альянц Арена засияет специальным анимированным освещением

"Бавария" готовится масштабно отпраздновать свое 125-летие. По случаю юбилея клуба, "Альянц Арена" будет подсвечена специальным анимированным освещением. Об этом сообщает Bayern & Germany.

В ночь с 26 на 27 февраля, в день основания клуба, стадион будет подсвечиваться клубными цветами - красным и белым с числом 125.

В этот же день 650 приглашенных гостей соберутся в Мюнхене на Ноккерберге, чтобы отпраздновать день рождения любимого клуба.

????⚪️ 125 Jahre FC Bayern: Allianz Arena mit animierter Sonderbeleuchtung ????️ #FCBayern125 pic.twitter.com/vNiWsL9F24 — FC Bayern München (@FCBayern) February 25, 2025