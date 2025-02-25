Президент "Баварии" назвал футболиста, от которого он в восторге.

По словам Герберта Хайнера, он восхищается Джамалом Мусиалой, который может стать следующим футболистом мирового уровня в составе ФК "Бавария".

"Если в вашей команде в долгосрочной перспективе будут такие игроки, это сигнал о том, что вы можете достичь с нами больших целей. Джамал Мусиала может стать следующим футболистом мирового уровня в составе ФК "Бавария", - заявил Хайнер.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Джамал Мусиала в феврале подписал новый контракт с "Баварией", который рассчитан до 2030 года.