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Президент Баварии назвал футболиста, от которого он в восторге
Ожидаемо
Фото: twitter.com/FCBayern
Президент "Баварии" назвал футболиста, от которого он в восторге.
По словам Герберта Хайнера, он восхищается Джамалом Мусиалой, который может стать следующим футболистом мирового уровня в составе ФК "Бавария".
"Если в вашей команде в долгосрочной перспективе будут такие игроки, это сигнал о том, что вы можете достичь с нами больших целей. Джамал Мусиала может стать следующим футболистом мирового уровня в составе ФК "Бавария", - заявил Хайнер.
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Напомним, Джамал Мусиала в феврале подписал новый контракт с "Баварией", который рассчитан до 2030 года.
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