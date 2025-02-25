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Президент Баварии назвал футболиста, от которого он в восторге

Германия

Ожидаемо

Президент Баварии назвал футболиста, от которого он в восторге

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Президент "Баварии" назвал футболиста, от которого он в восторге.

По словам Герберта Хайнера, он восхищается Джамалом Мусиалой, который может стать следующим футболистом мирового уровня в составе ФК "Бавария".

"Если в вашей команде в долгосрочной перспективе будут такие игроки, это сигнал о том, что вы можете достичь с нами больших целей. Джамал Мусиала может стать следующим футболистом мирового уровня в составе ФК "Бавария", - заявил Хайнер.

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Напомним, Джамал Мусиала в феврале подписал новый контракт с "Баварией", который рассчитан до 2030 года.

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Источник:
Sky Sports Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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