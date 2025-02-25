Главный тренер Баварии рассказал об адаптации в команде

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани рассказал об адаптации в команде.

По словам бельгийского специалиста, он почувствовал себя "своим" и рассказал, почему немецкий клуб особенным

"Когда я стал главным тренером в Мюнхене, это было для меня чем-то очень знакомым. Я не попал в среду, где чувствовал себя чужаком, а в среду, где я вырос и чьи проблемы я понимал. Хотя это международный клуб и действительно очень продвинутый в плане брендинга и коммерциализации, ФК "Бавария" остается очень, очень традиционным клубом.

Я думаю, именно это делает клуб таким особенным. У них есть четкие ценности, и они очень преданы им", - сказал Компани.