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Главный тренер Баварии рассказал об адаптации в команде
Это хорошо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани рассказал об адаптации в команде.
По словам бельгийского специалиста, он почувствовал себя "своим" и рассказал, почему немецкий клуб особенным
"Когда я стал главным тренером в Мюнхене, это было для меня чем-то очень знакомым. Я не попал в среду, где чувствовал себя чужаком, а в среду, где я вырос и чьи проблемы я понимал. Хотя это международный клуб и действительно очень продвинутый в плане брендинга и коммерциализации, ФК "Бавария" остается очень, очень традиционным клубом.
Я думаю, именно это делает клуб таким особенным. У них есть четкие ценности, и они очень преданы им", - сказал Компани.
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Венсан Компани возглавил "Баварию" в сезоне 2024/25. Контракт специалиста с клубом действителен до 2027 года.
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