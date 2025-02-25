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Кубок Германии. Арминия – Вердер 2:1. Привет из третьего дивизиона
Арминия впервые за 10 лет выходит в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Германии, 1/4 финала
Билефельд, Билефельд Альм
Арминия – Вердер 2:1
Голы: Вёрль 35, Малатини 41 (аг) – Берк 56
"Арминия" из 3-го дивизиона сенсационно выбила "Вердер" из Кубка Германии. Для команды из Билефельда это 4-й полуфинал в истории и первый за последние 10 лет. Тогда они без шансов уступили "Вольфсбургу" (0:4), который завтра сыграет последний четвертьфинал против "РБ Лейпцига". Ранее в следующий раунд пробились "Байер" и "Штутгарт".
После 5 пропущенных во Фрайбурге на выходных Оле Вернер внес 4 корректива, по два в центре поля и обороны. В том числе вместо экс-игрока "Арминии" Пипера вышел молодой защитник Хуан Малатини, на которого повесили всех собак в провальном первом тайме.
Аргентинец на 35-й минуте потерял мяч недалеко со своей штрафной, и обокравший его Вёрль тут же идеально зарядил в дальний угол издали. А через 5 минут после кросса с фланга растерявшийся Малатини срезал мяч в свои ворота. Виновен? Да. Но вся команда провалила тайм, моментов кроме этих было полно, и сбои были системные.
"Вердер" ожил после перерыва, и одна из причин – смена дуэта форвардов впереди. Частично вынужденная из-за травмы Дукша, но кэп в такой форме в последние недели, что огромной проблемы из этого не стало. Нджинма и Берк выглядели куда динамичнее Дукша и Силвы, и последний уже в дебюте отыграл один. Еще один свежий игрок Биттенкурт и мяч отобрал, и защитника эффектно перебросил, и Берка 1 на 1 вывел.
Впрочем, развить успех бременцам не удалось. "Арминия" отчаянно билась, много фолила, но стандарты были гостями разыграны слабо. В результате экс-билефельдец Пипер в компенсированное сотряс перекладину после кросса Вайзера, и позволил своему бывшему клубу бурно отпраздновать выход в полуфинал. На пути к которому они выбили троих представителей элиты.
Арминия: Керскен – Оппи, Феликс, Шнайдер, Ланнерт – Руссо, Шрек, Кунце (Гроссер, 66) – Корбоз, Верль, Кания (Улдрикис, 55)
Вердер: Цеттерер – Юнг, Штарк, Малатини (Пипер, 89) – Кен (Агу, 82), Грюлль (Битенкур, 46), Линен, Стаге, Вайзер – Дукш (Нджинма, 30), Андре Силва (Берк, 46)
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