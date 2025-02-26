Бавария сохраняет интерес к звезде Лиона перед возможным летним трансфером

Мюнхенский клуб не делал в январе предложения по звезде "Лиона" Райану Шерки, поскольку считает, что игрок имеет сложный характер и требует постепенной адаптации, что было бы невозможно посреди сезона.

Кроме "Баварии", в борьбе за Шерки также остаются дортмундская "Боруссия" и "Байер", которые уже пытались подписать футболиста зимой, но безуспешно.

Ожидается, что летом его трансфер обойдется примерно в 20 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего французского атакующего полузащитника 7 голов и 12 ассистов в 29 матчах за "Лион" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.