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Бавария сохраняет интерес к звезде Лиона перед возможным летним трансфером
Хотя они не единственные
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенский клуб не делал в январе предложения по звезде "Лиона" Райану Шерки, поскольку считает, что игрок имеет сложный характер и требует постепенной адаптации, что было бы невозможно посреди сезона.
Кроме "Баварии", в борьбе за Шерки также остаются дортмундская "Боруссия" и "Байер", которые уже пытались подписать футболиста зимой, но безуспешно.
Ожидается, что летом его трансфер обойдется примерно в 20 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего французского атакующего полузащитника 7 голов и 12 ассистов в 29 матчах за "Лион" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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