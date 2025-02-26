Представитель Бундеслиги неожиданно вылетает из кубка. Арминия - Вердер 2:1. Видео голов и обзор матча

Клуб из 3-го дивизиона "Арминия" неожиданно выбил "Вердер" из Кубка Германии.

Уже в первом тайме хозяева забили два гола. "Музыканты" после перерыва ответили лишь одним результативным ударом.

Ранее в полуфинал национального кубка уже вышли "Байер" и "Штутгарт".

Кубок Германии, 1/4 финала

Билефельд, "Билефельд Альм"

"Арминия" – "Вердер" 2:1

Голы: Вёрль 35, Малатини 41 (аг) – Берк 56