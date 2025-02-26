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Представитель Бундеслиги неожиданно вылетает из кубка. Арминия - Вердер 2:1. Видео голов и обзор матча
"Синие" могут доставить проблемы и в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб из 3-го дивизиона "Арминия" неожиданно выбил "Вердер" из Кубка Германии.
Уже в первом тайме хозяева забили два гола. "Музыканты" после перерыва ответили лишь одним результативным ударом.
Ранее в полуфинал национального кубка уже вышли "Байер" и "Штутгарт".
Кубок Германии, 1/4 финала
Билефельд, "Билефельд Альм"
"Арминия" – "Вердер" 2:1
Голы: Вёрль 35, Малатини 41 (аг) – Берк 56
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