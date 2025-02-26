  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Представитель Бундеслиги неожиданно вылетает из кубка. Арминия - Вердер 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представитель Бундеслиги неожиданно вылетает из кубка. Арминия - Вердер 2:1. Видео голов и обзор матча

Германия

"Синие" могут доставить проблемы и в полуфинале

Представитель Бундеслиги неожиданно вылетает из кубка. Арминия - Вердер 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб из 3-го дивизиона "Арминия" неожиданно выбил "Вердер" из Кубка Германии.

Уже в первом тайме хозяева забили два гола. "Музыканты" после перерыва ответили лишь одним результативным ударом.

Ранее в полуфинал национального кубка уже вышли "Байер" и "Штутгарт".

Кубок Германии, 1/4 финала

Билефельд, "Билефельд Альм"

"Арминия" – "Вердер" 2:1

Голы: Вёрль 35, Малатини 41 (аг) – Берк 56

По теме
yellow-arrow
Бавария сохраняет интерес к звезде Лиона перед возможным летним трансфером
yellow-arrow
Кубок Германии. Арминия – Вердер 2:1. Привет из третьего дивизиона
yellow-arrow
Главный тренер Баварии рассказал об адаптации в команде
Вердер (Бремен) кубок Германии Арминия (Билефельд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости