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РБ Лейпциг - Вольфсбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Германия

РБ Лейпциг - Вольфсбург: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.2025 ⋊ Кубок Германии на UA-Футбол

РБ Лейпциг - Вольфсбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче четвертьфинала Кубка Германии "РБ Лейпциг" будет принимать на своем поле "Вольфсбург".

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Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 26 февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу РБ Лейпциг – Вольфсбург
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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