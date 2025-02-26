РБ Лейпциг - Вольфсбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии

В матче четвертьфинала Кубка Германии "РБ Лейпциг" будет принимать на своем поле "Вольфсбург".

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Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 26 февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу РБ Лейпциг – Вольфсбург Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.