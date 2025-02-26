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Легенда Баварии высказался относительно матчей с Байером в Лиге чемпионов

Германия

Настроен оптимистично

Легенда Баварии высказался относительно матчей с Байером в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Член наблюдательного совета "Баварии" Карл-Гайнц Румменигге поделился мыслями относительно предстоящей дуэли мюнхенцев с "Байером" в 1/8 финала ЛЧ.

"Знаете, что меня настраивает оптимистично? То, что все назвали "Байер" фаворитом. Я знаю нашу команду - это их очень раздражает. Поэтому в следующую среду я ожидаю, что команда выложится на полную перед собственными болельщиками.

Со спортивной точки зрения ситуация не такая уж и плохая. Впереди важная неделя: в пятницу матч со "Штутгартом", а на следующей неделе - против "Байера" в Лиге чемпионов. Я оптимистично настроен и верю, что мы продолжим играть успешно и выигрывать трофеи", - сказал Румменигге.

Добавим, что матчи между "Баварией" и "Байером" состоятся 5 и 11 марта.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Алексей Полищук
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