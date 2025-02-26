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Боруссия Дортмунд сомневается насчет продления контракта со своим капитаном

Германия

Гарантий нет

Боруссия Дортмунд сомневается насчет продления контракта со своим капитаном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание BILD, в "Боруссии" не уверены, предлагать ли новый контракт капитану команды Эмре Джану.

Текущее соглашение полузащитника действует до 2026 года, но вопрос о его продлении остается открытым. Основное условие для сохранения Джана в команде - выход в еврокубки по итогам сезона, хотя даже в таком случае нет гарантий нового контракта.

Ключевые сомнения связаны с его игрой. В начале сезона Джан демонстрировал нестабильную форму, но после прихода Нико Ковача добавил в игре, в частности в роли центрбека рядом с Нико Шлоттербеком. Однако в клубе до сих пор не определились, достаточно ли этого прогресса для нового контракта, является ли Джан правильным выбором на роль капитана в будущем и может ли он быть частью перестройки команды.

Добавим, что в этом сезоне 31-летний Джан забил 4 гола и отдал 1 ассист в 31 матче за "Боруссию" во всех турнирах.

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Боруссия (Дортмунд) Эмре Джан
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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