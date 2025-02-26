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Бавария хочет подписать капитана Тоттенхэма
Сон Хын Мин может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" рассматривает возможность подписания левого вингера и капитана "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, следующие несколько недель станут решающими в вопросе будущего Сон Хын Мина. "Бавария" намерена сделать все возможное, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде.
Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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