Бавария хочет подписать капитана Тоттенхэма

"Бавария" рассматривает возможность подписания левого вингера и капитана "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, следующие несколько недель станут решающими в вопросе будущего Сон Хын Мина. "Бавария" намерена сделать все возможное, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде.

Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.