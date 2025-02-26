  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария хочет подписать капитана Тоттенхэма
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет подписать капитана Тоттенхэма

Германия

Сон Хын Мин может сменить клуб

Бавария хочет подписать капитана Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" рассматривает возможность подписания левого вингера и капитана "Тоттенхэма" Сон Хын Мина. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, следующие несколько недель станут решающими в вопросе будущего Сон Хын Мина. "Бавария" намерена сделать все возможное, чтобы убедить футболиста присоединиться к команде.

Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Читайте такжеЯрмолюк vs Миколенко, Барса – Атлетико, Шахтер – Александрия. Расписание футбола на 24 февраля – 2 марта
По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд сомневается насчет продления контракта со своим капитаном
yellow-arrow
Легенда Баварии высказался относительно матчей с Байером в Лиге чемпионов
yellow-arrow
РБ Лейпциг - Вольфсбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Германии
Бавария (Мюнхен) Сон Хын Мин Тоттенхэм
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости