Кубок Германии. 1/4 финала

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:0

Гол: Шешко 69 (п)

"РБ Лейпциг" в 5-й раз за последние 7 лет выбил "Вольфсбург" из Кубка Германии. В прошлом году "волки" прервали этот многолетний тренд, остановив "быков" на пути к третьему титулу Кубка Германии. В этом команда Марко Розе вернула все на круги своя, и несмотря на кризис добыв путевку в полуфинал.

Лейпциг последние недели ужасно страдал от отсутствия поставленной позиционной атаки, плохой формы Хави Симонса, который первую проблему маскировал, и проблем в защите – всухую за последние два с половиной месяца выиграли лишь раз.

Насмотревшись на недавние провалы РБЛ с "Унионом" (0:0), "Аугсбургом" (0:0) и "Хайденхаймом" (2:2), Ральф Хазенхюттль ожидаемо выставил контратакующий состав. План был обороняться низко, как недавно делали андедоги против команды Розе. А потом жалить на контратаках, ведь у "волков" 4-я лучшая атака Бундеслиги и первая по реализации – любой полушанс они могут конвертировать в гол.

В свою очередь и Розе недаром боялся быстрых атак соперника, а потому "Лейпциг" атаковал размеренно, постоянно оставляя большую группу игроков в превентивной обороне и в зоне подборов. Поэтому футбол был с точки зрения остроты невероятно вялый и осторожный. Заруба были, она была интенсивной, но в центре поля.

В таком сценарии все запросто могло дойти до экстра-таймов, а то и серии пенальти. Ведь каждый так боялся оставлять чужую группу атаки на пространстве, что и не атаковал сам. Игра была до первой ошибки, и ее допустили волки. Шешко во втором тайме после безобидного аута забежал в штрафную и попал мячом в руку Фишеру при исполнении кросса. Сам же Беньямин его и реализовал.

За оставшиеся 20 минут футбола было в разы больше, чем до того. "Волки" пытались дожать, Винд и Беренс вышли под навесы. Но куда острее были "быки", которые наконец разогнались на пространстве. Опенда создал Шешко еще два роскошных шанса, но пришлось дотерпеть до финального свистка на нервах, ведь Беньямин не был точен.

РБ Лейпциг: Вандервордт – Битшиабу (Лукеба, 74), Орбан, Гертрюйда (Клостерманн, 90+1) – Раум, Вермерен (Зайвальд, 90+1), Кампль (Айдара, 74), Баку – Симонс (Баумгартнер, 90+3) – Шешко, Опенда

Вольфсбург: Мюллер – Меле, Кульеракис, Вавро, Фишер (Камински, 87) – Виммер (Герхардт, 81), Сванберг, Дардаи (Вранкс, 81), Сков Ольсен (Винд, 71) – Томаш (Беренс, 87), Амура