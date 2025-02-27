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Томас Мюллер готов пойти на сокращение зарплаты в Баварии

Германия

Игрок все еще видит свое будущее в клубе

Томас Мюллер готов пойти на сокращение зарплаты в Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно информации BILD, ветеран "Баварии" Томас Мюллер готов подписать новый контракт с клубом, если переговоры будут успешными.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы рассматривали возможность предложить 35-летнему игроку однолетнее соглашение, но не были уверены, желает ли сам Мюллер продолжать карьеру. Также отмечалось, что "Бавария" обратится к легенде клуба лишь в том случае, если он согласится на уменьшение своей зарплаты, которая сейчас составляет 17 миллионов евро в год.

По информации источника, Мюллер готов пойти на снижение зарплаты, поскольку понимает, что его роль в команде будет эпизодической. Он осознает, что уже не может быть основным игроком, и согласен на контракт, который будет отражать это.

Однако это не гарантирует, что он останется в Мюнхене. Несколько клубов МЛС проявляют интерес к бывшему игроку сборной Германии. Вариант с переездом в Саудовскую Аравию отвергнут, однако Мюллер мог бы последовать примеру Герда Мюллера и Франца Беккенбауэра и продолжить карьеру в США, если соглашение с "Баварией" не будет достигнуто до апреля.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мюллера 5 голов и 4 ассиста в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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