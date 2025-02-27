Будущее Юлиана Брандта в Боруссии Дортмунд остается неопределенным

Контракт Юлиана Брандта с "Боруссией" завершается через 18 месяцев, и пока что неизвестно, останется ли немец в клубе. Пока что нет ясности относительно возможных переговоров о продлении соглашения после 2026 года.

Одна из причин - неопределенность относительно будущего участия "Боруссии" в Лиге чемпионов. Сейчас команда занимает 10-е место в Бундеслиге и отстает на семь очков от "Фрайбурга", который находится в зоне ЛЧ. Квалификация в Лигу чемпионов позволила бы Себастьяну Келю и Ларсу Риккену, спортивному руководству клуба, соответствовать финансовым требованиям Брандта.

Кроме того, в клубе хотят посмотреть, как хавбек завершит сезон, ведь его форма регулярно вызывает сомнения. Скорее всего, футболисту придется демонстрировать более стабильную игру, чтобы заслужить новый контракт.

Добавим, что в этом сезоне 28-летний Брандт забил 4 гола и отдал 10 ассистов в 30 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.