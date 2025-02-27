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Бавария отозвала улучшенное предложение по своему полузащитнику

Германия
Обновлено

Вот это поворот

Бавария отозвала улучшенное предложение по своему полузащитнику

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Новина українською

"Бавария" отозвала улучшенное предложение по своему полузащитнику.

По информации Bild, в начале недели немецкий клуб сообщил Йозуа Киммиху, что полученное им предложение больше недействительно. Руководство "Баварии" не может понять, почему игрок продолжает колебаться.

Клуб хочет услышать принципиальное решение и не хотят обсуждать с ним содержание контракта.

Источник пишет, что "Бавария" отклонила идею снижения зарплаты Киммиха после уверенных выступлений в этом сезоне и нынешний контракт должен быть лучше старого. Сейчас полузащитник получает около 20 млн в год.

Клуб ещё ведёт переговоры с Киммихом, но маловероятно, что вернутся к условиям предыдущего предложения.

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В этом сезоне Йозуа Киммих сыграл в 36-ти матчах "Баварии", в которых забил гол и отдал 10 голевых передач.

Нынешний контракт Киммиха с немецким грандом рассчитан до конца сезона.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Bild
Опубликовал: Владислав Прийменко
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