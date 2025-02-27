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Быки выходят в полуфинал кубка. РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:0. Видео гола и обзор матча

Германия
Обновлено

Было нелегко

Быки выходят в полуфинал кубка. РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"РБ Лейпциг" стал последним полуфиналистом Кубка Германии.

В четвертьфинальном поединке "быки" с минимальным счетом одолели "Вольфсбург". Решающий гол с пенальти Беньямин Шешко.

Ранее в 1/2 финала турнира уже попали "Байер", "Штутгарт" и "Арминия".

Кубок Германии. 1/4 финала

Лейпциг, "РБ Арена"

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 1:0

Гол: Шешко 69 (п)

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