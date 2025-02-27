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Быки выходят в полуфинал кубка. РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:0. Видео гола и обзор матча
Было нелегко
Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" стал последним полуфиналистом Кубка Германии.
В четвертьфинальном поединке "быки" с минимальным счетом одолели "Вольфсбург". Решающий гол с пенальти Беньямин Шешко.
Ранее в 1/2 финала турнира уже попали "Байер", "Штутгарт" и "Арминия".
Кубок Германии. 1/4 финала
Лейпциг, "РБ Арена"
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" 1:0
Гол: Шешко 69 (п)
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