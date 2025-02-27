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Президент ФИФА поздравил Баварию с юбилеем
27 февраля исполнилось 125 лет клубу
Фото: gianni_infantino
Президент ФИФА поздравил "Баварию" с юбилеем.
Джанни Инфантино отметил, что немецкий клуб вошёл в историю европейского и мирового футбола. Также президент сказал, что с 1982 года на финале Чемпионата Мира есть минимум один игрок "Баварии".
"Прежде всего, я хотел бы поздравить "Баварию", клуб, который вошел в историю немецкого, европейского и мирового футбола, с такими знаковыми игроками, как Франц Беккенбауэр, Зепп Майер, Герд Мюллер и многими другими. Подумайте, что с 1982 года и по сей день в каждом финале чемпионата мира по футболу ФИФА всегда был как минимум один игрок "Баварии", - заметил Инфантино.
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"Баварии" исполнилось 125 лет.
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