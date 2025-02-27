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"Я хочу продолжать играть в футбол". Ветеран Баварии не думает о завершении карьеры
Летом прошлого года опытный игрок завершил карьеру за сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер в интервью немецкому изданию Der Spiegel прокомментировал возможное завершение своей игровой карьеры.
"Переживаю ли я за это? Нет, я хочу продолжать играть дальше больше, чем боюсь о том, что остановлюсь. Со мной все будет хорошо, даже если адреналина будет меньше. Я реалист, я никогда не получу этого выброса адреналина снова после того, как выйду на пенсию. Это также касается давления, с которым вам приходится сталкиваться на поле".
"Соответствую ли я своему потенциалу? Соответствую ли я собственным ожиданиям и ожиданиям других? Вот то, о чем действительно трудно перестать думать. Я считаю, что я все еще физически способен на то, чтобы продолжать играть в футбол. Я готов столкнуться с этим вызовом, ведя борьбу за собственное желание продолжать карьеру".
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В этом сезоне 35-летний Томас Мюллер принял участие в 31 матче за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 ассистами. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2025 года.
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