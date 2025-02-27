Опытный игрок мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что делает его стиль игры особенным.

"Я думаю, что в этом нет никакого секрета. Я не самый быстрый и не самый сильный, поэтому люди всегда говорят о том, что должен быть какой-то секрет. Я хорошо владею основными футбольными навыками, которые важны для моей позиции, а также я делаю неординарные, на мой взгляд, вещи на поле, которые всегда имеют идею".

"Некоторые игровые ситуации настолько понятны мне, что я их просто повторяю каждый раз во время матчей. Так это и работает, поэтому на какой-то 15-й раз это может принести успех. Сейчас мы видим, что Джамал Мусиала забивает очень много голов, потому что он постоянно появляется в штрафной площадке", — добавил Мюллер.

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Добавим, что Томас Мюллер находится в системе "Баварии" более 20 лет. За это время он провел 738 матчей за основную команду, отметившись 247 голами и 272 ассистами. Также немец выиграл 32 титула вместе с клубом.