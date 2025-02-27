Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Мюллер рассказал, что делает его стиль игры особенным
"В этом нет никакого секрета" (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный игрок мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер рассказал, что делает его стиль игры особенным.
"Я думаю, что в этом нет никакого секрета. Я не самый быстрый и не самый сильный, поэтому люди всегда говорят о том, что должен быть какой-то секрет. Я хорошо владею основными футбольными навыками, которые важны для моей позиции, а также я делаю неординарные, на мой взгляд, вещи на поле, которые всегда имеют идею".
"Некоторые игровые ситуации настолько понятны мне, что я их просто повторяю каждый раз во время матчей. Так это и работает, поэтому на какой-то 15-й раз это может принести успех. Сейчас мы видим, что Джамал Мусиала забивает очень много голов, потому что он постоянно появляется в штрафной площадке", — добавил Мюллер.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что Томас Мюллер находится в системе "Баварии" более 20 лет. За это время он провел 738 матчей за основную команду, отметившись 247 голами и 272 ассистами. Также немец выиграл 32 титула вместе с клубом.
Популярное сейчас
- Тренер Бенфики сказал, кто будет основным вратарем в матче против Барселоны
- "Это страшные реалии". Дитятьев объяснил, почему Хачериди завершил карьеру
- Совладелец Ман Юнайтед хочет подписать звездного форварда
- Ярмолюк vs Миколенко, Барса – Атлетико, Шахтер – Александрия. Расписание футбола на 24 февраля – 2 марта
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Ярмоленко: Если бы нам дали пробежать тесты Лобановского, полкоманды "умерло" бы