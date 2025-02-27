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Нападающий Баварии сказал, собирается ли он продлевать контракт

Германия

Между игроком и клубом все еще продолжаются переговоры

Нападающий Баварии сказал, собирается ли он продлевать контракт

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Томас Мюллер прокомментировал свое будущее в мюнхенской "Баварии".

"Да, мы ведем переговоры. Мы говорим с клубом не только о спортивной перспективе, но и о финансовых условиях нового соглашения. Мне все еще очень весело играть в футбол, поэтому я хочу продолжать свою карьеру и не думаю о ее завершении", — сказал Мюллер в интервью для издания Der Spiegel.

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Отметим, что действующий контракт Томаса Мюллера с "Баварией" рассчитан до лета 2025 года. Ранее появлялась информация о том, что 35-летний немец готов пойти на сокращение зарплаты в клубе.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Der Spiegel
Опубликовал: Андрей Журба
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