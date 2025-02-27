Нападающий Баварии сказал, собирается ли он продлевать контракт

Томас Мюллер прокомментировал свое будущее в мюнхенской "Баварии".

"Да, мы ведем переговоры. Мы говорим с клубом не только о спортивной перспективе, но и о финансовых условиях нового соглашения. Мне все еще очень весело играть в футбол, поэтому я хочу продолжать свою карьеру и не думаю о ее завершении", — сказал Мюллер в интервью для издания Der Spiegel.