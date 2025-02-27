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Компани высказался о форме Штутгарта в преддверии очной встречи

Германия
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Они оказывают большое давление на соперника и также опасны в контратаках (с)

Компани высказался о форме Штутгарта в преддверии очной встречи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне матча против "Штутгарта".

"Штутгарт" - команда, которая опасна в каждой фазе. Они оказывают большое давление на соперника и также опасны в контратаках. Они очень много работают, каждый игрок возвращается в организацию. Они много бегают и сильны в единоборствах. Я их очень уважаю. Тем не менее, мы хотим победить, эта задача добавляет дополнительной мотивации", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Штутгарт" - "Бавария" состоится завтра, 28 февраля. Старт - в 21:30 по Киеву.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Штутгарт
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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