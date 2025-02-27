Компани высказался о форме Штутгарта в преддверии очной встречи

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне матча против "Штутгарта".

"Штутгарт" - команда, которая опасна в каждой фазе. Они оказывают большое давление на соперника и также опасны в контратаках. Они очень много работают, каждый игрок возвращается в организацию. Они много бегают и сильны в единоборствах. Я их очень уважаю. Тем не менее, мы хотим победить, эта задача добавляет дополнительной мотивации", - сказал специалист.