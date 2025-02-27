Почти не играл 5 лет. Бывший вратарь Ливерпуля выйдет в стартовом составе в новом клубе

Бывший вратарь "Ливерпуля" выйдет в стартовом составе в новом клубе.

По информации Sky Germany, Лорис Кариус выйдет с первых минут матча "Шальке-04". Тренер объяснил свроё решение.

"Решающим фактором стал "опыт, накопленный за все годы профессиональной деятельности. Он с нами уже почти два месяца и входит в свой ритм, и мы верим, что теперь он может помочь команде", - сказал тренер Кис ван Вондерен