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Почти не играл 5 лет. Бывший вратарь Ливерпуля выйдет в стартовом составе в новом клубе
Надо себя проявить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь "Ливерпуля" выйдет в стартовом составе в новом клубе.
По информации Sky Germany, Лорис Кариус выйдет с первых минут матча "Шальке-04". Тренер объяснил свроё решение.
"Решающим фактором стал "опыт, накопленный за все годы профессиональной деятельности. Он с нами уже почти два месяца и входит в свой ритм, и мы верим, что теперь он может помочь команде", - сказал тренер Кис ван Вондерен
У "Шальке" одна из худших оборон Второй Бундеслиги и пропущено 43 гола. Хуже только у клуба-аутсайдера "Ян Регенсбург" - 50 голов.
Лорис Кариус присоединился к "Шальке-04" свободным агентом зимой.
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"Шальке" сейчас занимает 13-е место, набрав 27 баллов. От зоны вылета отделяет 6 баллов.
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