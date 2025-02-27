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ПСЖ снова хочет подписать звездного полузащитника Баварии
Но парижане не единственные, кто заинтересован в услугах Киммиха
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" возобновил свой интерес к полузащитнику "Баварии" Йозуа Киммиху. Парижане уже пытались приобрести немца прошлым летом, но тогда футболист отказался от перехода.
По информации Bayern & Germany, "ПСЖ" снова сделал Киммиха одной из главных трансферных целей. Однако, парижане не единственные, кто заинтересован в услугах игрока. "Интер" и "Ливерпуль" также рассматривают возможность подписания Йозуа.
Но "Бавария" не теряет надежду сохранить своего лидера. Клуб продолжает вести переговоры с Киммихом о продлении контракта, который истекает в июне 2025 года.
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