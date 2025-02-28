"Сказал, что сделает меня лучшим игроком мира". Неймар вспомнил о том, как чуть не перешел в Баварию

Вингер "Сантоса" Неймар рассказал, как чуть не оказался в 2013-м году в "Баварии". Переманить в свою будущую команду бразильца пытался уже экс-наставник мюнхенцев Пеп Гвардиола.

Напомним, что в том году Неймар перешел в "Барселону".

"Я чуть не перешел в "Баварию"… Из-за Пепа Гвардиолы. После того как я получил премию Пушкаша, мой отец позвонил мне в 2 часа ночи. Я ответил, он сказал мне открыть дверь. В тот момент я был в трусах. А ко мне пришли мой отец, Пеп Гвардиола и переводчик!

Пеп сказал мне: "Я хочу подписать тебя. Взять с собой в клуб, в который я перейду. Я сделаю тебя лучшим игроком в мире".

Он достал бумагу, открыл свой ноутбук, рассказывал, как я буду играть… Пеп также сказал: "Если ты не забьешь 60 голов за сезон, я откажусь от своего имени".

Я ответил: "Окей, но в какой команде?" Пеп сказал: "Пока я не могу тебе сказать, потому что это еще не объявлено". Но я убедил его, и он рассказал, что подписывает контракт с "Баварией", и добавил: "Знаю, что это холодный город, но я позабочусь о тебе".

Но в итоге я решил присоединиться к "Барселоне", — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо.