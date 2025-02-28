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Айнтрахт установил цену за своего талантливого полузащитника

Германия

Привлек интерес клубов АПЛ

Айнтрахт установил цену за своего талантливого полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста Кристофа Михеля, "Айнтрахт" оценил своего шведского полузащитника Уго Ларссона как минимум в 60 миллионов евро, поскольку его возможный летний трансфер не исключается.

Даже если франкфуртцы квалифицируются в Лигу чемпионов в этом сезоне, не факт, что 20-летний футболист останется в команде после лета. Ларссон привлек интерес клубов АПЛ, и "Айнтрахту" может быть сложно отказаться от выгодного предложения. Именно поэтому "орлы" установили на него ценник в 60 млн. Кроме того, еще в начале этого сезона он продлил контракт с клубом до 2029 года.

С момента перехода из "Мальме" в 2023 году Ларссон быстро стал ключевым игроком в полузащите франкфуртцев. В этом сезоне 20-летний футболист уже провел 32 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.

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Источник:
Fussball
Опубликовал: Алексей Полищук
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