Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт установил цену за своего талантливого полузащитника
Привлек интерес клубов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации журналиста Кристофа Михеля, "Айнтрахт" оценил своего шведского полузащитника Уго Ларссона как минимум в 60 миллионов евро, поскольку его возможный летний трансфер не исключается.
Даже если франкфуртцы квалифицируются в Лигу чемпионов в этом сезоне, не факт, что 20-летний футболист останется в команде после лета. Ларссон привлек интерес клубов АПЛ, и "Айнтрахту" может быть сложно отказаться от выгодного предложения. Именно поэтому "орлы" установили на него ценник в 60 млн. Кроме того, еще в начале этого сезона он продлил контракт с клубом до 2029 года.
С момента перехода из "Мальме" в 2023 году Ларссон быстро стал ключевым игроком в полузащите франкфуртцев. В этом сезоне 20-летний футболист уже провел 32 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.
Популярное сейчас
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Премьер Британии заявил о готовности отправить войска и авиацию в Украину
- Ярмолюк vs Миколенко, Барса – Атлетико, Шахтер – Александрия. Расписание футбола на 24 февраля – 2 марта
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.02.2025