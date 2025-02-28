В контрактах защитников Баварии прописаны суммы выкупа. Сколько за кого требуют?

По информации Bild, центральные защитники "Баварии" Дайо Упамекано и Мин-Дже Ким имеют в своих контрактах прописанные суммы выкупа.

Клаусула Упамекано составляет примерно 120 миллионов евро, но французский защитник ведет переговоры о продлении контракта с мюнхенцами, и, вероятно, в новой сделке также будет предусмотрена определенная сумма выкупа. Его партнер по центру обороны, Ким, также имеет клаусулу в размере 110 миллионов.

В последние месяцы стало известно, что Гарри Кейн имеет клаусулу в размере 65 миллионов евро, которая может быть активирована до января 2026 года, что позволит ему перейти в другой клуб следующим летом. Также в новом контракте Джамала Мусиалы предусмотрена сумма выкупа: изначально она составляет 175 миллионов евро, но в финальный год действия нового контракта уменьшается до 100 миллионов.

Добавим, ранее считалось, что "Бавария" принципиально не включает в контракты своих игроков суммы выкупа, однако последние новости опровергают этот миф.