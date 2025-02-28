Бундеслига. 24-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Бавария 1:3

Голы: Штиллер 34 – Олисе 45, Горецка 64, Коман 90

"Бавария" явно берегла силы перед очередной битвой с "Байером", на этот раз в ЛЧ. Компани впервые выключил тумблер контрпрессинга, и "рекордмайстер" возвращал себе мяч вдвое дольше обычного по сезону. Не стали форсировать возвращение Киммиха даже на фоне вируса у Павловича, еще немного времени на восстановление получил лидер защиты Упамекано. +8 в таблице позволяли.

Стартовый план Компани был таким же инертным. Спокойно отдали сопернику инициативу в первом тайме, выманивали на себя и пытались атаковать на пространстве со ставкой на фланг Сане, где Вагномана страховал 18-летний Финн Ельц с минимальным опытом игры на высшем уровне. По сути дуэль Лероя с правый фуллбеком Йошей Вагноманом была лейтмотивом вечера.

Вагноман силен как буйвол и имеет высоченную дистанционную скорость. Но он долго набирает ход и неповоротлив. Его сильные стороны проявлялись на чужой половине, слабые – у своих ворот. В атаке Йоша смело атаковал штрафную и был одним из адресатов вертикальных передач после выносов кипера.

Уже в дебюте он разогнался, забежал за спину Дэвису и после паса со своей половины вылетел 1 на 1 с Нойером. Левелинг удрал от Дэвиса и Сане, и после стенки с Вагноманом прострелил на второй темп Ундаву, пробившему в штангу. Вагноман же начал первую голевую атаку, подобрав мяч у поскользнувшегося Сане. И в итоге ассистировал Штиллеру после того, как опорники "Баварии" трусливо сели и дали открыто пробить из-за пределов штрафной.

На другой половине тоже было живо. Вагноман убежал вперед и не заметил, как Ельц отпасовал ему в спину. Курьез закончился выходом Мусиалы с острого угла. Ельц же совершил ошибку в конце тайма, разбив офсайдную ловушку. Сане урвал от Вагномана и выкатил на гол Олисе. Но кроме ошибки юнца за голом скрывалось нечто более интересное.

"Штутгарт" демонстративно разрывался на два юнита при билд-апе от ворот. Нижняя половина выманивала и пыталась сразу бить вперед в направлении 2-метрового Вольтемаде и могучего Вагномана. И этот разрыв и привел к пропущенному. Вынос Нюбеля снял Ким, и мяч умудрился пролететь полполя перед тем, как достался Сане. Еще одна ошибка в билд-апе после перерыва привела к концу. Нюбель отдал не до конца открытому Штиллеру, а тот рискнул отдать вперед и дал Горецке сожрать себя и забить элементарный гол. В самом конце уже уставший Вагноман обрезался, будучи последним защитником, и позволил Коману улететь на Нюбеля и пробить по пустым воротам.

1:3. Классический "Штутгарт". Прекрасно начинает, активно без мяча и с моментами у чужих ворот. Но не реализует свои шансы. Устает и начинает потихоньку рассыпаться в защите. И пара серьезных ошибок в защите убивает все усердные усилия на чужой половине. И портит не только впечатление, но и убивает результат. 5-я осечка в 6-ти матчах у "шваб". И очередная победа "Баварии", которая даже выше 3-4 передачи не разгонялась, но стала еще на круг ближе к триумфальному финишу. "Штутгарт" же как всегда уничтожил себя сам. Их тяга к Танатосу неисчерпаема.

Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо (Хендрикс, 70), Ельц, Вагноман – Штиллер, Каразор (Демирович, 81) – Фюрих (Ларсен, 81), Левелинг (Мийо, 70) – Вольтемаде, Ундав

Бавария: Нойер – Дэвис (Ито, 87), Ким, Дайер, Лаймер (Станишич, 76) – Пальинья, Горецка – Сане (Коман, 62), Мусиала (Мюллер, 87), Олисе (Гнабри, 87) – Кейн