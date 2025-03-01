Не хватило трех мячей. Бавария почти воспроизвела показатель сезона 2021/22

"Бавария" смогла снова повторить свой рекорд сезона 2021/22, однако им не хватило 3 мячей. В этом сезоне они забили 72 мяча в 24 турах, но в сезоне 2021/22 за 24 тура мюнхенская команда забила 75 мячей.

Несмотря на то, что Бавария не смогла приблизиться к своему рекорду и не смогла побить его, их рекорд вошел в историю Бундеслиги.

Напомним, что сейчас "Бавария" все еще занимает первое место в Бундеслиге и имеет 61 очко в активе.