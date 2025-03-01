Камбэк от мюнхенцев. Штутгарт – Бавария 1:3. Видео голов и обзор матча

В рамках 24 тура чемпионата Германии "Штутгарт" принимал дома "Баварию". "Швабы" открыли счет на 34 минуте встречи благодаря воспитаннику мюнхенцев, однако в итоге уступили со счетом 1:3. Сначала подопечные Компани уравняли цифры на табло перед перерывом, а во втором тайме добили соперника. Ошибки сгубили хозяев, а также и их нереализация.

Штутгарт – Бавария 1:3

Голы: Стиллер 34 – Олисе 45, Горецка 64, Коман 90