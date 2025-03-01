Бундеслига. Майнц выбрасывает РБЛ из зоны ЛЧ, Дортмунд продолжает набирать обороты

Если вынести за рамки уровень исполнителей, "РБ Лейпциг" и "Майнц" многое объединяет. В первую очередь классная игра на пространстве, зависимость от формы лидеров впереди и проблемы с позиционной атакой, которые усложняют им борьбу за Лигу Чемпионов. В последнем мы увидели прогресс в личной встрече, но куда более заметный, как не удивительно, со стороны "карнавальников".

Лейпциг 4 раза за 5 туров сыграл вничью против команд со второй половины таблицы, раз за разом имея проблемы с тем, чтобы раскрыть игру. Сегодня получили манну небесную в виде гола уже на 1-й минуте. Все поменялись ролями – Шешко и Опенда подыгрывали, Симонс завершал. Обычно это значит, что "быков" ждет комфортный матч. Но не в этот раз. После перерыва Амири наказал опорную зону за провал и сравнял, а капитан Буркардт вскоре выдал пируэт в лучших традициях Бергкампа, одурачив Битшиабу с ассиста того же Амири. 1:2. "Майнц" залетел в топ-4 и оторвался от "быков" на 3 пункта.

С такой игрой в поддавки за ЛЧ может побороться и Дортмунд, который сегодня одержал победу в Гамбурге. Первый тайм против "Санкт-Паули" был вялым, но затем за дело взялся Карим Адейеми. Сначала помог отличиться Гирасси, затем улетел в контратаку и поставил точку. Прогресс Адейеми и Байера при Коваче неудивителен. Хорват делает ставку на вертикальный футбол, в котором инсайдам куда комфортнее, чем Гиттенсу, цена которого рискует упасть перед летним окном. Но сейчас главное результат, а он приближает "Боруссию" к зоне ЛЧ на 6 пунктов за 10 туров до финиша.

Тезки из Гладбаха пока идут даже выше, забрав третью победу в 5 турах. "Хайденхайм" был приговорен уже в стартовые 20 минут, дважды пропустив. Резкие Хак и Нгуму забили по разу, Хак еще раз отличился после перерыва. Соседствует Гладбах с "Вольфсбургом", которй принялся тащить Патрик Виммер. У австрийца по голу в дебюте каждого из таймов в Бремене, а у "волков" – очередные 3 пункта. Наконец "Хоффенхайм" окончательно оторвался от зоны вылета, дожав "Бохум" в последние 20 минут. +8 очков, 3-я победа в 4-х турах и молодчина Том Бишоф, который наконец перестал думать о своем переходе в "Баварию" и принялся играть в футбол за родной клуб.

Бундеслига. 24-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Майнц 1:2

Голы: Симонс 1 – Амири 52, Буркардт 58

Лейпциг: Гулачи – Битшиабу (Лукеба, 72), Орбан, Гертруйда (Зайвальд, 59) – Раум, Айдара (Кампль, 59), Вермерен (Поульсен, 78), Баку – Симонс – Шешко, Опенда (Неделькович, 72)

Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен, Йенц, да Кошта – Мвене, Амири (Малони, 83), Сано, Каси – Ли Чжэ Сон, Небель – Буркардт (Вайпер, 75)

Гамбург, Миллернтор-Штадион

Санкт-Паули – Боруссия Д 0:2

Голы: Гирасси 50, Адейеми 58

Санкт-Паули: Василь – ван дер Хейден, Вол, Немет – Рицка (Синани, 83), Смит, Ирвайн, Трой – Саад (Афолаян, 57), Эггештайн (Сисей, 74), Вайсхаупт (Салиакас, 83)

Дортмунд: Кобель – Бенсебайни (Свенссон, 74), Шлоттербек, Джан, Коуту – Гросс, Забитцер – Байер (Озджан, 89), Рейна (Чуквуэмека, 74), Адейеми (Байно-Гиттенс, 83) – Гирасси (Брандт, 89)

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Боруссия М 0:3

Голы: Хак 8, 59, Нгуму 18

Бремен, Везерштадион

Вердер – Вольфсбург 1:2

Голы: Вайзер 90 – Виммер 6, 48

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Хоффенхайм 0:1

Гол: Бишоф 72