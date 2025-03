Бундеслига. Айнтрахт – Байер 1:4. Леверкузен не теряет надежды

Бундеслига. 24-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Байер 1:4

Голы: Экитике 37 – Телла 26, Мукиеле 29, Шик 33, Гарсия 62

"Айнтрахт" вслед за встречей с "Баварией" получил 4 гола и от "Байера". Не помог Франкфурту ни отказ от четверки сзади, подставивший команду на прошлых выходных, ни полноценный партнер в атаке для Юго Экитике в лице Элье Ваи. Ни даже возвращение лидера обороны Робина Коха. Команда выглядела все так же разобрано и почти целиком разбазарила отрыв от конкурентов за топ-4 за 10 туров до финиша.

"Байер" же окончательно утвердился в статусе Best of the rest и продолжил давление на "Баварию", хоть и символическое. Скорее это была попытка поднять боевой дух перед встречей с принципиальным соперником в ЛЧ, хоть и в рамках разумного – интенсивно отыграли всего тайм, а никто из лидеров кроме Та все 90 минут не отбегал.

Никто не ждал от "Айнтрахта" ничего выдающегося на серии из встреч с действующим и будущим чемпионами, но настолько беспомощные перфомансы – это уж слишком. Топмеллер буквально подставил своих подопечных на прошлых выходных рядом сомнительных тактических решений. Сегодня же уже они отплатили тренеру наивными ошибками в обороне. Хотя некоторые вещи, очевидно, и на совести коуча.

"Айнтрахт" трижды пропустил с 26-й по 33-ю минуту (это еще 3 минуты работал ВАР). Понятно, что после одного нокдауна отправить назад на пол соперника проще. Но тут вопрос даже не к собранности и психологической стойкости. А и тактический. Средний гол пришел со стандарта. А вот 1-й и 3-й как под копирку простой. Оба раза Джаке дали абсолютную свободу на мяче. Гранит и партнерам раздавал указания, и момент оптимальный для паса выжидал, а прессинга так и не дождался.

Судя по абсолютному игнору хавов "Айнтрахт" – это было решение осознанное. Держать плотность между линий против Виртца. Как итог Джака отдал роскошный ассист Телле, а через 5 минут выдал предассист на Гримальдо. Каждый раз Кнауфф страдал в роли латераля и пускал за спину, а центральная тройка "орлов" распадалась на атомы. С таким футболом уцелеть бы для финиша в Европе вообще.

Айнтрахт: Трапп – Теат, Кох (Батшуайи, 71), Кристенсен – Браун (Нкунку, 78), Ларссон (Хейлунд, 46), Схири, Гетце, Кнауфф (Коллинс, 46) – Ваи (Баоя, 72), Экитике

Байер: Градецки – Эрмосо, Та, Мукиеле – Гримальдо, Джака (Паласиос, 77), Гарсия, Фримпонг (Буэндиа, 83) – Телла (Бонифейс, 77), Виртц (Хофманн, 83) – Шик (Адли, 58)