Ответ гостей на шокирующее начало. РБ Лейпциг - Майнц 1:2. Видео голов и обзор матча

"Майнц" одержал волевую победу над "РБ Лейпцигом" в игре 24-го тура чемпионата Германии.

На гол Хави Симонса на 1-й минуте гости ответили результативными ударами Надиема Амири и Йонатана Буркардта.

Перед поединком у команд было одинаковое количество очков. Благодаря набранным трем очкам "Майнц" вырвался на четвертое место, а "РБ Лейпциг" опустился на шестое.

Бундеслига. 24-й тур

Лейпциг, РБ Арена

"РБ Лейпциг" – "Майнц" 1:2

Голы: Симонс 1 – Амири 52, Буркардт 58