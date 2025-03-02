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Ответ гостей на шокирующее начало. РБ Лейпциг - Майнц 1:2. Видео голов и обзор матча
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"Майнц" одержал волевую победу над "РБ Лейпцигом" в игре 24-го тура чемпионата Германии.
На гол Хави Симонса на 1-й минуте гости ответили результативными ударами Надиема Амири и Йонатана Буркардта.
Перед поединком у команд было одинаковое количество очков. Благодаря набранным трем очкам "Майнц" вырвался на четвертое место, а "РБ Лейпциг" опустился на шестое.
Бундеслига. 24-й тур
Лейпциг, РБ Арена
"РБ Лейпциг" – "Майнц" 1:2
Голы: Симонс 1 – Амири 52, Буркардт 58
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