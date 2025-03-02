  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Унион – Хольштайн 0:1. Первая и такая важная выездная победа Киля
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Унион – Хольштайн 0:1. Первая и такая важная выездная победа Киля

Германия

Киль выбирается со дна таблицы

Бундеслига. Унион – Хольштайн 0:1. Первая и такая важная выездная победа Киля

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 24-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Хольштайн 0:1

Голы: Гигович 42

Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Роте (Русийон, 65), Тузар (Фолланд, 75), Хедира, Юранович – Холлербах (Скарке, 75), Любичич (Илич, 46), Чжон У Ён (Бенеш, 65)

Хольштайн: Вайнер – Коменда, Зец (Шульц, 83), Беккер (Ивезич, 71) – Хешвилль (Яворчек, 83), Кнудсен, Ремберг, Розенбом – Гигович (Холтби, 59) – Матино, Харрес (Скрибски, 71)

По теме
yellow-arrow
Ответ гостей на шокирующее начало. РБ Лейпциг - Майнц 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Центральная игра тура. Айнтрахт - Байер 1:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Бундеслига. Айнтрахт – Байер 1:4. Леверкузен не теряет надежды
Унион (Берлин) Хольштайн (Киль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости