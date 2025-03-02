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Бундеслига. Унион – Хольштайн 0:1. Первая и такая важная выездная победа Киля
Киль выбирается со дна таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 24-й тур
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Хольштайн 0:1
Голы: Гигович 42
Унион: Реннов – Лейте, Кверфельд, Дуки – Роте (Русийон, 65), Тузар (Фолланд, 75), Хедира, Юранович – Холлербах (Скарке, 75), Любичич (Илич, 46), Чжон У Ён (Бенеш, 65)
Хольштайн: Вайнер – Коменда, Зец (Шульц, 83), Беккер (Ивезич, 71) – Хешвилль (Яворчек, 83), Кнудсен, Ремберг, Розенбом – Гигович (Холтби, 59) – Матино, Харрес (Скрибски, 71)
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