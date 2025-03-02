Бундеслига. 24-й тур

Аугсбург, ВВК Арена

Аугсбург – Фрайбург 0:0

"Аугсбург" и "Фрайбург" уберегли свои рекорды в очной встрече. "Фуггеры" повторили клубный рекорд, сыграв свой 8-й матч в Бундеслиге кряду без поражений. Команда Юлиана Шустера же отыграла на ноль в 5-м матче кряду. Для последних эта ничья, правда, означает выход из топ-4. Но будем откровенны – в ЛЧ "Фрайбургу" делать нечего.

Мантра обоих сегодняшних соперников описывается одним словом – баланс. Они настолько им одержимы, что в интервью обоих коучей может в среднем по 4-5 раз прочесть это слово. Оба хороши, когда соперник нарушает баланс, рискует и пробует их обыграть. И оба проседают, когда это равновесие поддерживает оппонент.

Шустер в погоне за ЛЧ (наивной, учитывая отрицательную разницу мячей) попробовал сегодня в дисбаланс. В частности, освободил одну из главных звезд атаки Рицу Доана от оборонительных обязанностей. По ходу сезона японец всегда садился пятым в линию против латераля соперника, но не этим вечером. Попробовали сыграть креативнее, вместо двух форвардов избрав вариант с двумя десятками Релем и Грифо. На деле получилось тоскливо.

Это "Аугсбург" простил "Фрайбург" и дал отобрать у себя очки, а не наоборот. В первом тайме "фуггеры" полностью нейтрализовали атаку соперника и еще и нешуточно давили на ворота Атуболу. По классике перегружали последнюю линию 5 в 4, заходили через широкие зоны и опасно простреливали то во второй темп, то вообще на линию штрафной. Эти зоны у гостей гуляли. Так Клод-Морис сначала сам заработал опасный штрафной перед воротами, а затем прострелил Оньеке на пушку с линии штрафной, которую Атуболу чудом перевел в перекладину.

В самом финале буквально за секунды до финального свистка Стив Мунье зарядил в штангу после прострела Вольфа. А до того "Фрайбург" продержался лишь потому, что Шустер в перерыве вернулся к классике ради нейтрализации соперника. И потому нули выглядят самым адекватным результатом – оба в разрушении оказались гораздо лучше, чем созидании.

Аугсбург: Дамен – Цезигер, Гауэлеу, Матсима – Яннулис, Оньека, Якич (Майер, 78), Вольф – Клод-Морис, Йенсен (Комюр, 62) – Титц (Мунье, 74)

Фрайбург: Атуболу – Гюнтер, Линхарт, Гинтер, Сильдийя – Остерхаге, Эггештайн (Хефлер, 83) – Грифо (Бесте, 62), Рель (Грегорич, 83), Доан – Хелер (Динкчи, 74)